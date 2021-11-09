Коронавирус В Киеве полиция устраивает массовые проверки и штрафует нарушителей карантина

2021-11-09 09:40

В Киеве полицейские за прошедшую неделю составили 1351 административный материал за нарушение правил карантина. 

"Совместно с сотрудниками Госпотребслужбы, Укртрансбезопасности и муниципальной охраны полицейские проверяли заведения общественного питания, ТРЦ, развлекательные заведения, кинотеатры, наземный и подземный транспорт и другие общественные места", -  сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Основной задачей рейдовых групп является профилактическая работа. В случае выявления правонарушений полицейские составляют административные материалы.

За нарушение карантинных ограничений предусмотрена ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За неделю полицейские составили 1351 административный материал - 90 протоколов и 1261 постановление.

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В Киеве полиция устраивает массовые проверки и штрафует нарушителей карантина 2021-11-09 09:40
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Насколько законным является требование предъявить COVID-сертификат 2021-11-09 09:02