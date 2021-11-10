Украина Курс доллара опустился почти до психологической отметки

2021-11-10 18:00

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 ноября 2021 года опустил официальный курс до отметки 26,05 гривен за доллар. Это на четыре копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 11 ноября установлен на таком уровне: 26,0575 гривен за 1 доллар -(0,0352). При этом курс доллара на 10 ноября составлял 26,0927 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс доллара продолжает держаться на минимумах более чем за полтора года. И близок к падению ниже психологической отметки в 26 гривен.

Межбанк

Сегодня межбанк открылся небольшим снижением курса доллара: в продаже он составил 26,08 гривен за доллар, в покупке - 26,06 гривен за доллар.

Менее чем за час до закрытия межбанковского валютного рынка доллар продается за 26,09 гривен.

Прогноз на ноябрь

Как рассказали опрошенные РБК-Украина аналитики, курс доллара в ноябре будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен. Этому способствует приток валюты от аграриев и низкий спрос на нее со стороны импортеров из-за нового локдауна.