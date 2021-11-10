Политика «Украина должна принять мигрантов»: в СНБО ответили на предложение Германии

2021-11-10 20:20

В Совете безопасности и обороны (СНБО) отреагировали на предложение Германии разместить нелегальных мигрантов из Беларуси в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предложил представителям немецких властей забрать беженцев к себе домой.

Об этом он заявил в среду, 10 ноября, на брифинге по итогам заседания СНБО.

«Мы на СНБО рассматривали это заявление господина (Нильcа — ред.) Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов — ред.), если мало места у них в Бундестаге, то пусть берут себе домой», — выразил свое мнение секретарь Совета.

Он отметил, что не понимает «с какого перепуга» Украина должна брать к себе мигрантов, если опекать последних должна именно немецкая сторона.

«Очень странно, когда немцы нам рассказывают, что нам по этому поводу делать», - подытожил Данилов.

Стоит отметить, что ранее спикер по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине помочь Польше с решением проблемы беженцев на границе с Беларусью.

Он выразил мнение, что мигранты якобы должны пройти процедуры получения убежища в третьей стране, которая не входит в Евросоюз.