Украина Ситуация с мигрантами в Беларуси: Украина отправляет на границу тысячи силовиков

2021-11-11 18:00

На границу с Беларусью отправили 8,5 тысячи служащих Нацгвардии и Нацполиции, чтобы предотвратить нелегальное пересечение границы мигрантами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы усиливаем пограничные подразделения силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских. Эта мощная группировка будет состоять из: 3 тысяч военнослужащих ГНСУ; 3,5 тысячи – НГУ и 2 тысячи – Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу", - сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

По словам главы министерства, это поможет сдержать нелегальных мигрантов, которые собрались на границе Польши и Беларуси. Он также считает, что будущем необходимо будет построить "интеллектуальную границу".

"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Беларусью. Для финансирования этого проекта понадобится 17 млрд. грн. Эти средства будут выделены из бюджета", - добавил он.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко также отметил, что в данный момент угрозы со стороны белорусской границы нет.

"Ситуация стабильная и контролируемая, никаких угроз для Украины пока нет. Однако наша служба вместе с Нацполицией и Нацгвардией отрабатывает все возможные сценарии для того, чтобы оградить украинскую границу от возможной попытки прорыва, искусственно организованного толпами мигрантов", - уточнил он.