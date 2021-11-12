Коронавирус В Киеве максимально усилили контроль за соблюдением карантина - штрафы достигают 170 тыс грн

2021-11-12 22:12

В столице Украины приняли решение усилить контроль над соблюдением противоэпидемических мер в условиях "красной" зоны, в которой Киев находится с 1 ноября. 

"Для контроля соблюдения субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.

К рабочим группам будут привлечены должностные лица районных в городе Киеве государственных администраций, Госпродпотребслужбы, Национальной полиции, КП Муниципальная охрана", - сообщает пресс-служба КГГА

Контролировать соблюдение карантинных ограничений будут райгосадминистрации, Департамент муниципальной безопасности КГГА, Госпродпотребслужба, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава, Нацполиция, Патрульная полиция, муниципальная охрана, Киевпасстранс.

В КГГА отметили, что нарушителей карантинных ограничений ждут штрафы: для граждан – от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц от 34 тысяч до 170 тысяч гривен.

 

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Темпы вакцинации в Украине продолжают расти - какие препараты сегодня используются 2021-11-12 16:31
Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 2021-11-12 15:48