Суммы налогов и взносов значительно вырастут: сколько будут платить ФОПы с 1 января

В Украине с 1 января 2022 года изменятся размеры налогов и взносов для ФОПов.
Об этом сообщает пресс-служба Головного управления ГНС в Киевской области.
Минимальная заработная плата:
Начисление ЕСВ (единого социального взноса):
Ставка начисления единого взноса составляет 22%.
Минимальный размер страхового взноса:
Максимальная сумма страхового взноса:
Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2022 года – 2481,0 грн., с 1 июля – 2600,0 грн., с 1 декабря – 2684,0 грн.
Суммы налогов и взносов для физических лиц – предпринимателей – плательщиков единого налога в 2022 году будут составлять:
ФЛП I группы
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
Единый налог – 248,10 грн. – не более 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2022 года.
ФЛП II группы
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
Единый налог – 1300,0 гривен – 20% от минимальной заработной платы, установленной Законом на 01 января 2022 года.
ФЛП III группа
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
Единый налог – 5% дохода, или 3% дохода и НДС.
ФЛП общей системы налогообложения
ЕСВ – с 1 января 2022 г. – 1430,0 грн.
– с 1 октября 2022 – 1474,0 грн.
С 1 октября 2022 года максимальная сумма страхового взноса составит 22110 грн. (6700,0 х 15 х 22%).