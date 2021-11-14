Украина Диетологи назвали популярный продукт, который может вызвать тромбоз и инсульт

2021-11-14 14:00

Диетологи назвали один популярный вид продукта, который может вызвать у человека формирование тромбов или даже инсульт, передает u-news.com.ua.

Известно, что врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев назвал красное мясо продуктом, который способен вызвать тромбоз и инсульт.

Эксперт посоветовал людям старше 45 лет не употреблять больше 150 граммов красного мяса дважды в неделю.

"Некоторые бактерии умеют делать из красного мяса, лецитина, сыра, яиц или добавки карнитин очень токсичное соединение. Оно называется триметиламин", - пояснил он. Когда печень пытается избавиться от этого соединения, образуется соединение триметиламиноксид. Оно повреждает эндотелий - слой особых клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей.

"Если есть повреждение эндотелия плюс колебания глюкозы, то формируется на этом месте атеросклеротическая бляшка", - рассказал Карасев. Со временем это может превратиться тромбоз, а затем инсульт и инфаркт. Карасев посоветовал сдать анализ на микробиоту, чтобы исключить риски развития тромбоза.