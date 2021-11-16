Спорт Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на решающий матч отбора на ЧМ-2022

2021-11-16 18:00

 

13 ноября боснийская команда окончательно лишилась шансов на проход в стыковые игры. Сборная безвольно капитулировала в домашней игре против Финляндии со счетом 1:3, пропустив два мяча в численном большинстве.

Как итог, Босния и Герцеговина не сможет подняться выше третьей строчки в группе D, где она по ходу квалификации одержала всего одну победу – в гостях у Казахстана (2:0).

Победа финнов над боснийцами усложнила турнирное положение Украины, которая откатилась на третью строчку. Несмотря на отсутствие поражений в завершающейся квалификации, команда Александра Петракова теперь считается аутсайдером в борьбе за второе место.

В октябре желто-синие добились архи-важной победы над Финляндией в гостях (2:1), но дежурная ничья во Львове против грядущего соперника (1:1), обязует украинскую сборную оглядываться на параллельный матч, в котором финны будут принимать французов.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на матч

Если до встречи боснийцев и финнов в БК Бетвиннер с небольшим преимуществом считали Украину фаворитом предстоящей игры, то сейчас шансы команды Петракова оформить нужную победу существенно выше:

- Победит Босния и Герцеговина – 4.54

- Ничья – 3.80

- Победит Украина – 1.86

Аналитики также считают, что команды не продемонстрируют результативный футбол. Поставить на тотал меньше 2,5 голов можно за 1.85.

Интересные факты

- В 10 прошлых домашних матчах боснийцы победили только Кувейт в товарищеской игре (1:0). Еще в четырех играх данной серии хозяева уступали соперникам и пять раз сыграли вничью.

- Серия без поражений сборной Украины достигла шести матчей – одна победа и пять ничьей. При этом во всех поединках данной серии команда как забивала, так и пропускала голы.

- В 10 предыдущих домашних матчах Босния и Герцеговина смогла забить только пять голов, два из которых, в ворота сборной Казахстана.

Босния и Герцеговина – Украина: прогноз на матч

Мотивация общая заряженность на результат в этой игре однозначно будут на стороне сборной Украины. Подопечные Александра Петракова провели отличный первый тайм против боснийцев во Львове, но допустили роковые ошибки после перерыва. Босния и Герцеговина провалила домашнюю игру против финнов, что наверняка скажется на действиях хозяев.

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