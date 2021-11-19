В Украине противников вакцинации ждет суровое наказание вплоть до увольнения с работы

Украинских медиков, которые выступают против вакцинации от коронавируса, ждет наказание. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает пресс-служба Минздрава.
В МОЗ намерены применить санкции к тем врачам, у которых низкие показатели COVID-вакцинации
"Это значит, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", – сказал Кузин.
Он добавил, что в Минздраве собираются начать вести с врачами просветительскую работу в пользу вакцинации.
К злостным противникам вакцинации могут применять санкции – прекращение контракта с Нацслужбой здоровья Украины, добавил главный санврач.