Мир Врач рассказала, кому нельзя употреблять финики

2021-11-18 17:00

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому необходимо минимизировать или вообще исключить употребление фиников, сообщает Storinka.

По информации, в финиках содержится очень высокий гликимический индекс.

Со слов Степановой, людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно их минимизировать.

"Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом", — отметила нутрициолог.

Также уточняется, что при покупке данного продукта очень важно обращать внимание на внешний вид.

По словам медика, финики не должны блестеть. Это означает, что состав не имеет дополнительной глюкозы и диоксида серы.