Мир Врач рассказала, кому нельзя употреблять финики

2021-11-18 17:00

 

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому необходимо минимизировать или вообще исключить употребление фиников, сообщает Storinka.

По информации, в финиках содержится очень высокий гликимический индекс.

Со слов Степановой, людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно их минимизировать.

"Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом", — отметила нутрициолог.

Также уточняется, что при покупке данного продукта очень важно обращать внимание на внешний вид.

По словам медика, финики не должны блестеть. Это означает, что состав не имеет дополнительной глюкозы и диоксида серы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Врач назвал симптомы, которые отличают Дельту от других штаммов

2021-11-18 19:00

Голубовская: врачи получат обновленные протоколы лечения больных коронавирусом

2021-11-11 22:00

Новый перерасчет пенсий, кому и сколько добавят: «Смогут получать около 100 тыс. грн»

2021-11-11 17:20

Эксперт рассказала, как эффективно бороться с выпадением волос

2021-11-10 18:40

Еще новости в разделе "Мир"

Врач рассказала, кому нельзя употреблять финики

2021-11-18 17:00

В Египте обнаружили руины храма Солнца, которому почти пять тысяч лет

2021-11-18 15:47

"Викингу" вынесли приговор: Самый эпатажный участник штурма Капитолия США отправился в тюрьму

2021-11-18 13:43

Независимые врачи заявили о критическом состоянии Саакашвили, который голодает 48 дней

2021-11-18 11:44
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Врач рассказала, кому нельзя употреблять финики 2021-11-18 17:00
В Египте обнаружили руины храма Солнца, которому почти пять тысяч лет 2021-11-18 15:47
"Викингу" вынесли приговор: Самый эпатажный участник штурма Капитолия США отправился в тюрьму 2021-11-18 13:43
Независимые врачи заявили о критическом состоянии Саакашвили, который голодает 48 дней 2021-11-18 11:44