Украина Украинцам рассказали, сколько будет стоить "молочка"

2021-11-18 20:20

Эксперты сообщают, что в Украине будет продолжаться рост цен на молочные продукты

Об этом информирует Agrotrend.com.ua.

Так, с начала этого года цена за литр молока в стране стала почти на три гривны выше, а твердого сыра – более чем на сорок.

Также сообщается, что на рынке за килограмм сливочного масла сейчас просят 250 гривен, творога – 120 гривен.

Подорожание началось с июля.

Эксперты отмечают, что в течение года поголовье коров в Украине сократилось почти на шесть процентов из-за низких закупочных цен на молоко и уменьшения пастбищ.

На увеличение стоимости продукции влияет рост цен на энергоносители, дорожают корма. В себестоимости производства сырого молока где-то около 50 процентов принадлежит именно кормам.

Крупные производители молока говорят о том, что цена на "молочку" будет продолжать увеличиваться, но постепенно и не так резко.

Рост будет наблюдаться в пределах 1,5-2 процента, это по самым оптимистичным прогнозам.

Ранее сообщалось, что в Украине стало не выгодно держать свиней, энергоносители и корма дорожают, а цены на мясо и сало зашкаливают. Многие фермерские хозяйства в стране решили выращивать мясные породы свиней. Это выгодно даже при том, что мясо в Украине дешевле сала.