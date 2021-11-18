Мир На границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок мигрантов

2021-11-18 20:40

В лесу на границе Беларуси и Польши погиб годовалый ребенок сирийской пары мигрантов.

Детали

Медицинская спасательная бригада PCPM сообщила, что около 2 часов ночи спасатели получили уведомление о том, что в лесу люди нуждаются в помощи. На месте они обнаружили обезвоженного и голодного человека с сильными болями в животе.

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“Помимо него в помощи нуждалась сирийская пара. У мужчины была разорванная рана руки, а у женщины — ножевое ранение в голень. Их годовалый ребенок умер в лесу”, — сообщили медики.

Отмечается, что супруги скитались уже полтора месяца.

Добавим

Медицинская спасательная бригада PCPM — это группа быстрого реагирования на гуманитарные кризисы, созданная при Польском центре международной помощи.

Дополнение

В лагере мигрантов на польско-белорусской границе обнаружили больного коронавирусом. Власти Беларуси начнут вакцинацию беженцев китайской вакциной.

Контекст

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В августе Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.