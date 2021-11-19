Украина Украинские пограничники задержали группу нелегалов, пытавшихся пробраться из Беларуси

2021-11-19 09:01

Украинские пограничники задержали 15 граждан стран Ближнего Востока, пытавшихся попасть из Беларуси в Украину под видом туристов. 

"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь. В более чем вымышленную цель поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области", - сообщает Госпогранслужба.

Как выяснили пограничники, иностранцы приехали в пограничный пункт рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля они заявили, что направляются в Украину с целью туризма. В ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область.

Мигранты утверждали, что после того, как посмотрели "достопримечательности" на западе Беларуси, решили посетить Украину.

Также украинские пограничники выяснили, что у большинства "туристов" паспорта были выданы в одно время - сентябрь-октябрь 2021 года. В связи с этим "туристов" не пропустили в Украину и заявили о необходимости вернуться в Беларусь.

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Украинцам рассказали, сколько будет стоить "молочка" 2021-11-18 20:20
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