2021-11-20 14:00

Голодомор 1932-1933 годов забрал жизни более 2 миллионов украинцев и был организован советской властью

20 ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора. В эту дату мы чтим память всех жертв искусственного голода, организованного сталинской властью. От голода в 1932-33 годах умерло, по разным оценкам, от 2,2 до 3,5 миллиона украинцев.

Голодомор оставил на украинской истории незаживающие шрамы. От голода вымирали целые села, а масштабы и причины трагедии замалчивались советской властью. Практически в каждой семье из уст в уста передаются истории очевидцев Голодомора.

Голодомор 1932-1933 в Украине: причины голода

Как сообщает Юрий Шаповал, профессор и доктор исторических наук, спецификой Украины было то, что она вместе с Северным Кавказом поставляла более половины производимого в СССР зерна. В Кремле считали, что в Украине есть большие запасы зерна, скрываемые от государства колхозами и крестьянами-единоличниками.

Вот почему власти прежде всего использовали методы давления и репрессий во время хлебозаготовок. В 1931 году Украина сдала меньше хлеба, чем в 1930 году. И тогда специальным постановлением ЦК ВКП(б) января 1932 года был объявлен боевым ударным месяцем окончания хлебозаготовок. Именно за счет Украины сталинское руководство надеялось создать большие запасы зерна. В результате в Украине уже в 1931 году умерло около 150 000 человек.

Это был явный знак бедствия. В марте-апреле 1932 года в украинских селах появилось большое количество голодающих, а в городах – брошенные родителями дети. Однако и это не остановило власть, которая начала списывать проблемы на действия местных руководителей, а также скрытых "украинских националистов" и "агентов Пилсудского".

В дальнейшем Москва была безжалостна в требованиях выполнения планов хлебозаготовок (это мотивировалось нехваткой средств для модернизации и необходимостью кормить города), наказывала крестьян запрещением покупки продуктов питания, передвижения в другие регионы СССР, прекращением поставки элементарных бытовых товаров (керосин, спички и т.п.).

У Голодомора были и политические причины. Кремлевские вожди воспользовались желаемым для них голодом для подавления оппозиционных настроений крестьянства, которое помнило традиции Украинской Народной Республики, а также для сворачивания политики украинизации, для репрессивных чисток всех сфер общества.

В Украине Голодомор признан геноцидом против украинского народа. Пик голода пришелся на первое полугодие 1933 года.