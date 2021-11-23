Украина На Донбассе снова применили запрещенное вооружение, ранены двое украинских солдат

2021-11-23 11:14

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки совершили семь обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 23 ноября.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое", – говорится в сообщении.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского сепаратисты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки украинские позиции были обстреляны из минометов калибра 82 мм. А вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лукашенко пригрозил Польше мигрантами и заикнулся о Донбассе

2021-11-22 16:20

Обострение на Донбассе: сепаратисты применили запрещенное оружие, ранены пятеро украинских солдат

2021-11-18 13:14

Галина Акимова: Поставки угля с Донбасса, в которых обвиняют Медведчука, помогли Украине пережить отопительный сезон 2014–2015

2021-11-17 16:35

фото Украинские военные захватили российский беспилотник, который пересек линию разграничения на Донбассе

2021-11-16 12:10

Еще новости в разделе "Украина"

Медики раскрыли основные приемы, которые помогут во время панических атак, депрессии и стресса

2021-11-23 12:43

На Донбассе снова применили запрещенное вооружение, ранены двое украинских солдат

2021-11-23 11:14

В Литве граждане Украины попались на перевозке нелегальных мигрантов

2021-11-23 10:45

Доктор Комаровский назвал самые опасные ошибки во время лечения детей антибиотиками

2021-11-23 09:24
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Медики раскрыли основные приемы, которые помогут во время панических атак, депрессии и стресса 2021-11-23 12:43
На Донбассе снова применили запрещенное вооружение, ранены двое украинских солдат 2021-11-23 11:14
В Литве граждане Украины попались на перевозке нелегальных мигрантов 2021-11-23 10:45
Доктор Комаровский назвал самые опасные ошибки во время лечения детей антибиотиками 2021-11-23 09:24