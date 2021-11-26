Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Экватор Владимира Зеленского: Сегодня пройдет пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины» - онлайн

2021-11-26 09:48

Сегодня пройдет пресс-марафон «30 вопросов президенту Украины». Как сообщает Офис президента, он начнется в 12:00 и продлится три часа.

«26 ноября состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции», – говорится в сообщении.

В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, к участию в мероприятии приглашены журналисты из 30 СМИ.

«Таким образом, состоится содержательный разговор президента с журналистами, во время которого будут освещены различные актуальные и общественно важные темы, в частности, проведение реформ в Украине, ситуация на востоке страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и т.д.», – сообщили на Банковой.