Коронавирус Минздрав анонсировал закупку самого эффективного лекарства от COVID19

2021-11-25 21:40

 

Правительство приняло постановление, которое позволит совершить закупки. В Минздравее заверили, что препараты уже забронированы для Украины

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна закупит наиболее эффективные препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом глава здравоохранительного ведомства рассказал на брифиге 23 ноября.

"Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19", - рассказал Ляшко.

Министр уточнил, что переговоры с компаниями-производителями уже проведены и Украина законтрактовала поставку лекарств.

Ожидается, что в страну будут поставлены препарты "Ритонавир" и "Молнупиравир".

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