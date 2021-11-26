Укрзализныця с 12 декабря запустит 12 новых скоростных поездов - номера и маршруты следования

Укрзализныця с 12 декабря запускает 12 скоростных поездов, сообщает пресс-служба УЗ в четверг, 25 ноября.
"В новом графике движения поездов (на 2022 год), который начинает действовать 12 декабря 2021, будут курсировать 12 пар скоростных поездов", - сказано в сообщении.
Поезда будут курсировать по таким маршрутам:
Также до конца года отправится в рейс первый из двух скоростных электропоездов Skoda City Elephant - он будет курсировать по маршруту Киев - Тернополь.
Ранее Укрзализныця запустила Дунайский экспресс. Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составит около 200 грн. Экспресс рассчитан на 170 мест.