Коронавирус За отказ от вакцинации хотят ввести большие штрафы и уголовную ответственность

2021-12-01 08:26

Правительство Австрии рассматривает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса, который за отказ от прививок предусматривает огромный штраф или тюремный срок, сообщает Die Presse.

Согласно новому законопроекту, с февраля 2022 года все граждане должны иметь две прививки от коронавируса. В случае отказа штраф будет составлять 3,6 тысячи либо 7,2 тысячи евро - для тех граждан, которые проигнорируют уведомление властей дважды. Если человек не может или не хочет оплачивать штраф, он на четыре месяца отправится в тюрьму.

От инъекций планируют освободить людей с противопоказаниями к прививкам, беременных и подростков до 12 лет.

По данным СМИ, законопроект будет выставлен на рассмотрение на следующей неделе, для вступления в силу его должны поддержать обе палаты парламента.

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Штамм Омикрон выявлен уже в 20 странах 2021-11-30 21:20
Появилось новое лекарство от COVID-19: жевательная резинка, которая ловит частицы вируса 2021-11-30 19:20