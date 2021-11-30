Украина Украинским учителям подняли зарплаты: как изменятся выплаты с 1 декабря

2021-11-30 21:00

С 1 декабря 2021 года украинским учителям повысят зарплаты на 8,4%. Это предусмотрено в проекте Госбюджета на 2021 года.

Об этом сообщил в Telegram Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В общей сложности должностные оклады учителей всех категорий будут повышены на 900 – 1300 гривен. Таким образом минимальная зарплата учителя будет "стартовать" от 10 тысяч гривен.

"Напомню, что это второе повышение оплаты труда педагогов за 2021 год. Первый этап увеличения заработной платы на 20% состоялся 1 января текущего года", - отметил министр.

Также Шкарлет добавил, что вопрос оплаты труда в сфере образования и впредь будет находиться под особым вниманием государства. По мнению министра, престижность этой профессии во многом зависит от уровня социального благосостояния учителей и преподавателей.

"В Украине существует проблема нехватки молодых педагогов, корень ее решения в мотивации и престижности работы учителя. Студенты педагогических ЗВО будут идти работать в школы тогда, когда будут знать, что их труд оценивается по достоинству", - объясняет Сергей Шкарлет.