Украина С 1 декабря в Украине повышается минимальная пенсия, в 2022 году снова сделают перерасчет

2021-12-01 10:44

В Украине 1 декабря повышается минимальная пенсия - это второе повышение в этом году. Повышение предусмотрено законом о госбюджете Украины на 2021 год.

В целом запланировано 12 этапов повышения пенсий, но солидных сумм, которые позволят вести сытый и обеспеченный образ жизни, украинские пенсионеры не увидят. 

Минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

В то же время инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%, тогда как Нацбанк прогнозирует рост цен на 9,6%.

Планируется, что в январе 2022 года будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, продолжится повышение пенсий для 65-летних граждан.

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Снег и дожди: в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на первые дни декабря 2021-11-30 16:20