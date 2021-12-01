Украина С 1 декабря в Украине повышается минимальная пенсия, в 2022 году снова сделают перерасчет

2021-12-01 10:44

В Украине 1 декабря повышается минимальная пенсия - это второе повышение в этом году. Повышение предусмотрено законом о госбюджете Украины на 2021 год.

В целом запланировано 12 этапов повышения пенсий, но солидных сумм, которые позволят вести сытый и обеспеченный образ жизни, украинские пенсионеры не увидят.

Минимальная пенсия вырастет в 2021 году на 9,3% - с 1769 до 1934 грн.

В то же время инфляция запланирована Кабмином на уровне 7,3%, тогда как Нацбанк прогнозирует рост цен на 9,6%.

Планируется, что в январе 2022 года будут сделаны перерасчеты для ликвидаторов ЧАЭС с инвалидностью. Кроме того, продолжится повышение пенсий для 65-летних граждан.