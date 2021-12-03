Украина Запорожская АЭС впервые за 37 лет своей работы вышла на полную мощность

2021-12-03 09:48

Запорожская атомная электростанция впервые за 37 лет вышла на полную мощность после запуска 30 ноября энергоблока №2.

Как сообщает Энергоатом, АЭС уже вышла на мощность в 6040 МВт. Достичь максимального уровня нагрузки ЗАЭС стало возможным после успешной реализации проекта по расширению открытого распределительного устройства (ОРП-750) станции и ввода в работу четвертой воздушной линии 750 кВ – подстанции Каховская.

"До ввода в эксплуатацию линии и нового ОРП-750 кВ на ЗАЭС техническое ограничение составляло 5300 МВт, что не позволяло атомной станции выдавать полную мощность 6000 МВт", – пояснил гендиректор Запорожской АЭС Дмитрий Вербицкий.

В свою очередь, глава Энергоатома Петр Котин отметил, что компания впервые в своей истории работает 14 энергоблоками из 15.

"Во время нынешнего осенне-зимнего периода Энергоатом становится не просто базовой, а основной генерацией, гарантируя безопасное и стабильное прохождение отопительного сезона", – подчеркнул Котин.