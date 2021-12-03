Украина Стало известно, почему на самом деле власти боятся выдавать "тысячу Зеленского" наличными

2021-12-03 21:36

Обещанную президентом Владимиром Зеленским тысячу гривен для полностью вакцинированных от коронавируса украинцев не будут выдавать наличными, поскольку существует риск вывода этих денег из экономики, что может стимулировать рост инфляции.

Об этом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире ТВ.

Деньги можно будет потратить через приложение "Дия". При этом сейчас прорабатываются способы, которыми эти деньги смогут получать украинцы, не имеющие приложения или смартфона.

"Вот как оппозиция говорит: «Дайте живыми деньгами»... Но когда ты даешь живые деньги, есть оборотная сторона медали... Если ты будешь раздавать живыми деньгами, ... то можешь стимулировать инфляцию, я имею в виду, что деньги могут уйти из украинской экономики, например, на импорт", - пояснил Устенко.

Также он добавил, что выдавая живые деньги, нельзя проконтролировать, на что они будут потрачены.

Напомним, в данный момент Кабмин прорабатывает возможности использования денег за вакцинацию определенными категориями граждан, в частности пенсионерами и жителями сельской местности.