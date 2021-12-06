Украина Стало известно, как изменяться тарифы на доставку газа с 1 января

2021-12-06 19:40

Стоимость доставки и распределения газа с 1 января 2022 года может подорожать на 4%, то есть не на столько, сколько хотели облгазы.

Об этом сообщает ГазПравда.

Согласно вынесенным для общественного обсуждения проектам решений НКРЭКУ по утверждению тарифов, предварительно доставка и распределение газа в Украине с начала 2022 года подорожает в среднем на 4,1%.

Отмечается, что данные пока не окончательные и при наличии замечаний или предложений у специалистов и общественности, они могут измениться.

"После проработки всех правок подготовленные к принятию проекты постановлений об установлении тарифов будут обнародованы на официальном сайте НКРЭКУ. И только после этого национальный регулятор примет окончательное решение об утверждении новых тарифов по облгазам", - говорится в сообщении.