Украина В Украине вскоре могут одобрить вакцинацию от коронавируса детей старше 5 лет

2021-12-08 14:42

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе форума «Украина 30. Саммит «Дети» заявил, что в Украине вскоре могут одобрить вакцинирование детей в возрасте от 5 лет от Covid-19.

Он также добавил, что Минздрав «сегодня не делает приоритет на массовую вакцинацию детей».

Министр здравоохранения сообщил, что в Украине уже привились более 40 тыс. детей старше 12 лет, и не исключил того факта, что в скором времени разрешат вакцинировать и детей помладше.

«Мы разрешили вакцинироваться от ковида детям от 12 лет. Уже более 40 тысяч детей воспользовалось этой возможностью. В некоторых странах мира уже начали вакцинировать детей старше 5 лет, я думаю, и у нас производитель вакцин быстро зарегистрирует изменения к инструкции и это также можно будет сделать», - сказал Ляшко.

При этом министр добавил, что сегодня приоритет на массовую вакцинацию детей не направлен - в первую очередь необходимо провакцинировать людей из группы риска (пожилых).