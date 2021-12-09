Украина С 9 декабря дня невакцинированных будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

2021-12-09 11:45

В Украине вступил в силу приказ Кабмина с расширенным списком организаций, чьи сотрудники должны обязательно вакцинироваться от COVID-19. В противном случае невакцинированные работники будут отстранены без сохранения зарплаты.

В перечень вошли работники социальной сферы, реабилитационных центров, Укрпочты, Укрзализныци и других важных для экономики страны предприятий.

Обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

Это уже второй список профессий, которые подлежат обязательной вакцинации. С 8 ноября это правило уже действует для сотрудников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

Какие документы необходимо иметь

Чтобы продолжать ходить на работу, у сотрудников должен быть один из документов:

справка о получении хотя бы одной дозы вакцины против коронавируса;

сертификат о полной вакцинации;

справка о выздоровлении от COVID-19 (действительна 3 месяца);

справка о противопоказаниях к прививке.

Сотрудники, у которых нет ни одного из этих документов, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы на этот период. При этом увольнять таких людей незаконно. Они смогут вернуться на свое рабочее место, как только сделают хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Ответственность за допуск людей на рабочее место лежит на руководителе предприятия. Если во время проверки будет обнаружено, что в учреждении продолжают работать сотрудники без прививки, руководитель будет обязан заплатить штраф - 34 тысячи гривен.