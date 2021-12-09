Украина Цену на газ для украинцев снизили почти в 6 раз: кто заплатит меньше

2021-12-09 16:40

 

Национальная комиссия Украины по вопросам государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) согласилась уменьшить цену на газ для клиентов поставщика "последней надежды" - им является компания "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сайт регулятора.

Данное решение комиссия приняла в четверг, 9 декабря - оно позволит бытовым потребителям получать газ на условиях базового годового предложения "Нафтогаза", а именно: по 7,96 гривен с НДС за 1 кубометр.

Пресс-служба НКРЭКУ отмечает: на сегодняшний день "Нафтогаз" обеспечивает газом более 347 тыс. бытовых потребителей из разных регионов Украины.

"В связи с тенденцией стремительного повышения цен на природный газ и по информации, размещенной на сайте поставщика "последней надежды", по состоянию на 08 декабря 2021 года, цена реализации природного газа поставщиком "последней надежды" составляет 46,22 гривен за 1 кубометр", - отмечается в пресс-релизе НКРЭКУ.

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