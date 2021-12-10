Спорт ФК Минай отреагировал на обнародование записей с угрозами Евгения Селезнева

2021-12-10 12:10

Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Андрей Сенькив у себя в Facebook опубликовал пост, в котором сообщил, что написал заявление в полицию на форварда Миная Евгения Селезнева.

"Единственное место, где я готов разбираться с Селезневым – правозащитные структуры. Заявление в полицию я уже подал. Оно "в опрацюванні". Это нужно было сделать – знаю точно, что я не единственный, кому так угрожал Селезнев".

Также на канале "ТаТоТаке" в YouTube появился ролик с записанными телефонными разговорами Сенькива с Евгением Селезневым и главным тренером ужгородского клуба Игорем Леоновым.

Спустя некоторое время на официальном сайте Миная появилось обращение клуба по поводу данного инцидента.

В связи с обнародованием на Youtube-канале одной из популярных футбольных программ аудио-записей телефонных разговоров футболиста команды Евгения Селезнева и главного тренера Игоря Леонова, ФК Минай считает необходимым высказать следующее:

Мы уважаем работу журналистов и всегда рады, когда они своими материалами привлекают внимание к жизни нашего клуба. Однако не понимаем, когда медийники пользуются сомнительными источниками и выдают неподтвержденную информацию как подлинный факт.

Журналист Андрей Сенькив, обнародовавший эти аудио-записи, утверждает о якобы "проблемах в раздевалке", "нарушении дисциплины", "хамском отношении к тренеру" и другом в эфире программы "Та То Таке" от 6 декабря 2021 года.

Отметим, что обнародованная видеозапись в тик-токе, на основе которой журналист делал свои выводы, что Е. Селезнев отрицательно выражает свои эмоции, были адресованы не тренеру И. Леонову.

Обращаем внимание, что согласно проведенному внутреннему расследованию, выяснили, что видео было записано тайно неизвестным фанатом, выбежавшим на поле в момент, когда команда шла к фанатскому сектору, благодарить за поддержку в игре с Динамо 27 ноября. Выражал критику Е. Селезнев исключительно игрокам. Футболист уже принес извинения им в тот же день в раздевалке за свои действия.

Почему журналист делает подобные выводы в эфире программы и почему выдает свои измышления за подтвержденный факт – остается на совести автора. Не исключаем, что его источники, откуда он берет информацию, сознательно манипулируют журналистом, чтобы он выдавал "желаемое" за "действительное".

Также нам непонятно, с какой целью была обнародована эта информация в эфире? Не с целью ли дискредитации клуба в глазах болельщиков и коллег? Возможно ли ради очередного хайпа?

Отметим, что подобная неподтвержденная информация стала причиной конфликта Е. Селезнева с журналистом, в результате которых и возникли эти неприятные телефонные разговоры.

От имени клуба заявляем, что не поддерживаем каких-либо проявлений агрессии футболиста в сторону журналиста. В этой связи с игроком Е. Селезневым уже была проведена профилактическая беседа в частном порядке и будут приняты соответствующие меры.

Также отметим, что записанные соответствующие аудио-записи были не в рабочее время игрока и они носят частный характер.

И просим представителей СМИ в будущем, если возникают соответствующие недоразумения с представителями нашего клуба, обращаться соответственно к нам, чтобы мы разрешили конфликт цивилизованным путем, а не через публичную огласку в СМИ, затрагивающей не только виновников конфликта, но и весь футбольный клуб и чувства его болельщиков.