Спорт Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал инцидент с Евгением Селезневым

2021-08-12 12:23

В рамках перенесенного первого тура чемпионата Украины киевское Динамо дома обыграло Минай (2:0).

По ходу встречи между защитником "бело-синих" Александром Караваевым и форвардом закарпатского клуба Евгением Селезнева произошла словесная перепалка.

Караваев после матча прокомментировал данный инцидент, сказав, что не стал принимать это близко к сердцу, ведь это игровой эпизод.

"Я не хочу это комментировать. Я адекватный парень, сейчас еду домой, проведу время с семьей, у меня есть на что тратить свое время. Какой может быть конфликт? Мы играем в футбол, кто-то чем-то недоволен, что-то высказывает. У кого-то какие-то личные проблемы или претензии. У меня нет претензий. Мы играем в футбол, показываем свою игру и результат. А что там происходит - происходит там", - сказал Каравае в интервью ПроФутбол Digital.

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