Мир роССияне дрались между собой: "Минай" впервые прокомментировал инцидент с "Шинником" в Турции

2023-02-14 20:30


Футболисты ярославского "Шинника" подрались друг с другом после инцидента с игроками ужгородского "Миная" на сборах в турецкой Анталье. При этом причиной конфликта между российскими и украинскими игроками стала, в том числе, провокационные выкрики со стороны представителей страны-агрессора.

Об этом говорится в заявлении "Миная", который тот опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook. В ужгородском клубе особо подчеркнули, что представителей "Шинника", которые пытались успокоить своих одноклубников, затем обвинял в поддержке Украины в войне с Россией.

 

 

 

"Причиной стычки стало позорное поведение футболистов российской команды по отношению к работнице гостиницы и провокационные возгласы в сторону закарпатцев. Уже после окончания драки, когда минайцы были в номерах, россияне продолжили потасовку между собой. Тех, кто пытался остановить драку, обвинили в поддержке Украины. Вмешаться пришлось местной полиции, чтобы успокоить россиян", – отметили в стане ужгородского клуба.

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