Украина В 2022 году билеты на поезд подорожают, "УЗ" планирует по-новому определять цены на проезд

2021-12-10 20:34

В следующем году "Укрзализныця" предложит новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов. Будут учитываться популярность направления и время приобретения проездного документа, сообщила пресс-служба компании.

"Проект финансового плана "Укрзализныци" на 2022 год не предусматривает повышения тарифов на пассажирские ж/д перевозки… Основной фокус работы в следующем году будет направлен на обновление пассажирского состава и улучшение сервиса для пассажиров", – отметили в компании.

Также в "Укрзализныце" подчеркнули, что изменение стоимости билетов будет "крайне незначительным" – в среднем на 3%. Для перевозчика такой рост даст ориентировочно 6 млн грн дополнительных доходов в месяц.

Уже в этом году компания пересмотрит комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов, который в последний раз меняли 2019-м.

К тому же в 2022 году "Укрзализныця" уменьшит размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов. Для группы от 30 человек плата за резерв составит 50 грн со взрослого пассажира и 35 грн – для несовершеннолетних. Ранее цифры достигали 80 грн и 40 грн соответственно.

Напомним, наибольшим спросом на зимние праздники традиционно пользуются путешествия в западном направлении - во Львов, Ужгород и Черновцы. При этом стабильно высокий спрос сохраняется на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр.

Также в УЗ фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева. В связи с этим назначили дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы.