Спорт Беринчик в ураганном бою победил россиянина и отстоял чемпионский титул

2021-12-19 10:00

 

Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Исой Чаниевым в бою, который состоялся в Броварах в ТРЦ "Терминал", и отстоял пояс WBO International в легком весе.

Поединок получился очень непростым для украинца. Чаниев оказал более чем достойное сопротивление Денису. В середине боя у Беринчика пошло кровоизлияние из носа, что существенно усложнило ему жизнь.

Тем не менее, вторую половину поединка украинец провел чуть более увереннее, нежели его соперник. Как итог, все судьи отдали победу Денису - 116-112, 118-110, 118-111.

Беринчик одержал 16-ю победу в карьере в 16 боях. Чаниев проиграл в 4-й раз, на его счету 15 выигрышных поединков.

subscriber subscriber

Еще по теме

Молодежь "Динамо" победила "Баварию". Немцев не спас даже Ибрагимович

2021-11-23 19:00

19-летний украинец избил россиянина и стал чемпионом мира: видео финального боя

2021-11-07 14:00

фото + видео Усик уверенно победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в супертяжах

2021-09-26 11:30

Беринчик - Лобов: прогноз букмекеров на бой

2021-07-24 14:00

Еще новости в разделе "Спорт"

Беринчик в ураганном бою победил россиянина и отстоял чемпионский титул

2021-12-19 10:00

Футбольный гений! Немецкий тренер Ливерпуля Юрген Клопп установил очередной рекорд

2021-12-17 18:28

Реал отложил подписание форварда Килиана Мбаппе из-за предстоящего матча с ПСЖ

2021-12-16 15:46

Эвертон заплатит за Миколенко солидную сумму - СМИ

2021-12-15 18:00
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Беринчик в ураганном бою победил россиянина и отстоял чемпионский титул 2021-12-19 10:00
Футбольный гений! Немецкий тренер Ливерпуля Юрген Клопп установил очередной рекорд 2021-12-17 18:28
Реал отложил подписание форварда Килиана Мбаппе из-за предстоящего матча с ПСЖ 2021-12-16 15:46
Эвертон заплатит за Миколенко солидную сумму - СМИ 2021-12-15 18:00