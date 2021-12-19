Спорт Беринчик в ураганном бою победил россиянина и отстоял чемпионский титул

2021-12-19 10:00

Украинский боксер Денис Беринчик одержал победу единогласным решением судей над россиянином Исой Чаниевым в бою, который состоялся в Броварах в ТРЦ "Терминал", и отстоял пояс WBO International в легком весе.

Поединок получился очень непростым для украинца. Чаниев оказал более чем достойное сопротивление Денису. В середине боя у Беринчика пошло кровоизлияние из носа, что существенно усложнило ему жизнь.

Тем не менее, вторую половину поединка украинец провел чуть более увереннее, нежели его соперник. Как итог, все судьи отдали победу Денису - 116-112, 118-110, 118-111.

Беринчик одержал 16-ю победу в карьере в 16 боях. Чаниев проиграл в 4-й раз, на его счету 15 выигрышных поединков.