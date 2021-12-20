Коронавирус МОЗ запретил родителям посещать утренники в садах и школах

2021-12-20 21:40

В здравоохранительном ведомстве утвердили перечень правил для проведения праздничных мероприятий. На праздниках не должно быть и аниматоров и других посторонних

Новогодние утренники в детских садах и школах в этом году можно будет проводить только для для одного класса и группы.

Соответствующие правила установило Министерство здравоохранения Украины.

Кроме того, на мероприятия нельзя будет приходить родителям, аниматорам или другим приглашённым лицам. В ведомстве отметили, что такое решение может вызвать негативные эмоции, особенно у самых маленьких детей. Поэтому, если ребёнок не хочет приходить на праздник без родных - его не стоит заставлять.

Проводить и организовывать утренники можно будет только сотрудникам заведений, где они проходят. Минздрав также запретил детям с симптомами острого респираторного заболевания посещать праздник.