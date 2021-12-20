Украина Кабмин установил розничные цены на пластиковые пакеты

2021-12-20 22:00
 
Гражданам страны придётся заплатить за упаковку, которая толще 50 микрометров. Новые цены будут введены с 1 февраля 2022 года

Кабинет министров Украины установил новые розничные цены для пластиковых пакетов, толщина материала которых превышает 50 микрометров.

Соответствующее решение было принято в понедельник 20 декабря.

Новые цены будут действовать в Украине с 1 февраля 2022 года. Платить придётся за упаковку, предназначенную для транспортировки товаров из мест общественного питания, торговых заведений или предприятий сферы услуг.

Так, гражданам страны придётся платить за:

  • пакеты без ручек и боковых складок - 2 грн;
  • пакеты, у которых есть или ручки, или боковые складки - 2,5 грн;
  • упаковку и с ручками, и со складками - 3 грн.
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