Кабмин установил розничные цены на пластиковые пакеты

Кабинет министров Украины установил новые розничные цены для пластиковых пакетов, толщина материала которых превышает 50 микрометров.
Соответствующее решение было принято в понедельник 20 декабря.
Новые цены будут действовать в Украине с 1 февраля 2022 года. Платить придётся за упаковку, предназначенную для транспортировки товаров из мест общественного питания, торговых заведений или предприятий сферы услуг.
Так, гражданам страны придётся платить за:
- пакеты без ручек и боковых складок - 2 грн;
- пакеты, у которых есть или ручки, или боковые складки - 2,5 грн;
- упаковку и с ручками, и со складками - 3 грн.