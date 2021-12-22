Украина Отключение отопления на новогодние праздники, в Минэнерго дали ответ: "К сожалению..."

2021-12-22 19:00

В Минэнерго украинцам рассказали, действительно ли им грозит отключение тепла на новогодние праздники, которое прогнозировали ранее.

Так, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинцы получат все контрактные объемы газа, которые гарантировали им поставщики, цитирует УНН слова министра во время первого запуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области.

Галущенко отметил, что слышал о прогнозе, согласно которому из-за дефицита газа некоторым областям страны якобы грозит отключение тепла на праздники. По словам министра, он попросил проверить эти риски, однако цифры, предоставленные «Нафтогазом», свидетельствуют о том, что газа должно хватить.

«К сожалению, очень много манипуляций на этой теме», - отметил министр.

Он также прокомментировал ситуацию с объемами угля на ТЭС. Так, по словам Галущенко в декабре потребление угля в Украине достигнет отметок в 1700000 тонн – 1800000 тонн.

При этом внутренняя добыча угля в стране за месяц должна составить около 1500000 тонн. Кроме того, Украина должна закупить еще более 2000000 тонн угля, а в январе ожидается спад объемов потребления топлива. В то же время отмечается, что этот показатель будет зависеть от температурного режима в январе.

Отметим, что о возможном отключении отопления в некоторых украинских городах на праздники ранее предупредила компания «Укртеплокоммунэнерго». Там заявили, что у предприятий может не хватить запасов газа для обеспечения населения теплом. Также возникали опасения веерных отключений света на фоне нехватки угля.