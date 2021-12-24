Курьезы документ Глава Комитета международных дел парламента Эстонии получил неадекватное послание от российского посла

2021-12-24 11:47

Глава Комитета международных дел парламента Эстонии, депутат Марк Михкельсон получил поздравительную открытку от российского посла Александра Петрова.

"Похоже, что все мы неправильно понимаем Россию. Я получил рождественскую открытку от российского посла в Таллинне", - сообщил политик в Тwitter.

В открытке посол обратился к Михкельсону с поздравлениями. Они были предварительно напечатаны на листе. А потом Петров дописал от руки, что в новом году Россия не планирует предпринимать агрессивных действий против своих соседей.

Напомним, Михкельсон несколько раз посещал Донбасс. В последний раз был там в апреле – в Троицком. Тогда он, в частности, оценил рост профессионализма украинской армии. Политик часто выступает с антироссийскими заявлениями.