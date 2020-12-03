Коронавирус Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят

2020-12-03 14:11 266

В Раде назвали заполненность больниц пациентами с коронавирусом основным условием ведения в Украине полного локдауна.

Как заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире канала Украина 24, система здравоохранения Украины не выдержит, если одновременно будут заняты до 40 000 коек в больницах, которые подготовлены для больных COVID-19.

Для предупреждения коллапса нужно будет вводить жесткий карантин.

По его данным карантин выходного дня не дал ожидаемых результатов, за последнюю неделю в стационарах было занято уже до 28 000 коек из 52 000 доступных.

Нардеп также напомнил, что власти обязаны предупредить о введении локдауна за неделю до этого.

По его словам, во время локдауна все офисные работники должны перейти на дистанционную работу. Работать будут только объекты критической инфраструктуры - больницы, АЗС, аптеки и маленькие магазины.

"Что касается транспорта - я думаю, что международное авиасообщение нет смысла закрывать. Потому что мы для чего делаем локдаун? Чтобы уменьшить накопление людей в каких-либо местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых, то мы тоже уменьшаем концентрацию людей, это тоже даст возможность разорвать цепь...

Международное авиасообщение я бы не закрывал, а вот транспорт должен быть закрыт, кроме служебного для того, чтобы люди могли добраться на ту работу, где они работают даже в локдаун. Должны быть закрыты ТРЦ, все развлекательные заведения, должны быть ограничения на скопление людей даже на свежем воздухе", - рассказал Радуцкий.

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