Коронавирус Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят

2020-12-03 14:11 266

В Раде назвали заполненность больниц пациентами с коронавирусом основным условием ведения в Украине полного локдауна.

Как заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире канала Украина 24, система здравоохранения Украины не выдержит, если одновременно будут заняты до 40 000 коек в больницах, которые подготовлены для больных COVID-19.  

Для предупреждения коллапса нужно будет вводить жесткий карантин.

По его данным карантин выходного дня не дал ожидаемых результатов,  за последнюю неделю в стационарах было занято уже до 28 000 коек из 52 000 доступных.

Нардеп также напомнил, что власти обязаны предупредить о введении локдауна за неделю до этого.

По его словам, во время локдауна все офисные работники должны перейти на дистанционную работу. Работать будут только объекты критической инфраструктуры - больницы, АЗС, аптеки и маленькие магазины. 

"Что касается транспорта - я думаю, что международное авиасообщение нет смысла закрывать. Потому что мы для чего делаем локдаун? Чтобы уменьшить накопление людей в каких-либо местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых, то мы тоже уменьшаем концентрацию людей, это тоже даст возможность разорвать цепь...

Международное авиасообщение я бы не закрывал, а вот транспорт должен быть закрыт, кроме служебного для того, чтобы люди могли добраться на ту работу, где они работают даже в локдаун. Должны быть закрыты ТРЦ, все развлекательные заведения, должны быть ограничения на скопление людей даже на свежем воздухе", - рассказал Радуцкий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты

2020-12-03 12:42 861

Планы поменялись: озвучен новый прогноз по срокам полного локдауна в Украине

2020-12-02 17:00 39137

Украинцам готовят интеллектуальный локдаун - чем он отличается от обычного карантина

2020-12-02 09:11 1001

Туризм по время локдауна: власти Украины планируют не перекрывать международные рейсы

2020-12-02 08:39 168

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В США от COVID-19 за сутки погибло рекордное за все время пандемии число граждан

2020-12-03 14:45 49

Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят

2020-12-03 14:11 266

Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты

2020-12-03 12:42 861

КАРТА Кличко обнародовал новые данные об эпидемии коронавируса в Киеве - ситуация по районам

2020-12-03 12:15 140
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В США от COVID-19 за сутки погибло рекордное за все время пандемии число граждан 2020-12-03 14:45 49
Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят 2020-12-03 14:11 266
Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты 2020-12-03 12:42 861
КАРТА Кличко обнародовал новые данные об эпидемии коронавируса в Киеве - ситуация по районам 2020-12-03 12:15 140

Лента

14:45 В США от COVID-19 за сутки погибло рекордное за все время пандемии число граждан
14:11 Локдаун по-украински: общественный транспорт остановят, но заграничные турпоездки оставят
13:43 С этого месяца в отделениях украинских банков начали принимать электронный паспорт
13:16 Доллар в Украине неожиданно начал дешеветь - чего ждать в ближайшие дни
12:42 Когда в Украине введут жесткий карантин - стали известны точные даты
КАРТА 12:15 Кличко обнародовал новые данные об эпидемии коронавируса в Киеве - ситуация по районам
11:40 В ТКГ по Донбассу заявили, что РФ снова пытается втиснуть в переговоры представителя террористов
11:14 Стало известно, сколько украинцев против введения локдауна на новогодние праздники
фото 10:41 Первый зимний гололед: Под Киевом произошло массовое ДТП, разбиты девять авто
КАРТА 10:12 Сегодня в четырех областях Украины ожидаются снегопады, ночью сильно похолодает