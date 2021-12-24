Коронавирус В Минздраве сообщили о планах вывести Волынь и Запорожье из красной зоны карантина

2021-12-24 12:10

В двух областях, которые все еще остаются в красной зоне - Волынской и Запорожской - ситуация по заболеванию COVID-19 стабилизируется, что позволяет вывести их из красной зоны в ближайшее время.

"В Украине уже пять недель подряд фиксируется тенденция к уменьшению количества зарегистрированных случаев COVID-19. Министерство ежедневно анализирует признаки эпидемической опасности в регионах и по его результатам наблюдаем стабилизацию ситуации в Волынской и Запорожской областях. Сейчас показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности эти два региона", – сообщил глава МОЗ Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина..

В этих областях сейчас наблюдается стабилизация последнего показателя эпидемической опасности, позволяющего рассмотреть вопрос об отмене красного уровня карантина. В частности, это коэффициент обнаружения случаев инфицирования.

"В Волынской области показатель выявления случаев инфицирования в течение указанного периода снизился с 22,3% до 18,1%, а в Запорожской области с 23,4% до 18,9%. Также в этих регионах растет количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, снижается уровень госпитализации, динамика уровня госпитализации и загруженность кроватей с кислородом", – сказал министр.