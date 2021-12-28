Украина Куда идет тысяча Зеленского: украинцы купили уже более 100 тысяч билетов на поезда

2021-12-28 08:25

Украинцы приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда по государственной программе єПідтримка.

"С момента начала выплат денежных средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе єПідтримка пассажиры осуществили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты в чат-боте АО Укрзализныця, на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах", – сообщает Укрзализныця

По состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 гривен.

Важно, что лимит по оплате железнодорожных билетов картой єПідтримка равен сумме денежных средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 гривен и оплатить его в чат-боте Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассе.

Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и к онлайн-кинотеатру, который работает на борту Интерсити+ и стоит всего 1 гривну.

Напомним, полностью вакцинированные украинцы до 29 декабря включительно могут подать заявку на получение тысячи гривен.