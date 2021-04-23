Миллион долларов на фейки против Николая Тищенко – блогер рассказала, кто начал медиа-атаку на нардепа

2021-04-23 19:21

Изгнанные из партии и фракции "Слуга народа" народные депутаты Гео Лерос и Александр Дубинский продолжают медиа-атаку на бывшего однопартийца Николая Тищенко. Причиной этому стало признание победы на довыборах (округ №87) в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка и поражения Александра Шевченко, как он сам себя называет, "хозяина Прикарпатья". Об этом пишет у себя на ФБ-странице журналист Анастасия Азарова.

"По последней ситуации (с празднованием Дня рождения супруги Николая) четко прослеживается, как проходила эта медиа-кампания. По размещениям в СМИ определенно видно, кто является владельцем или связан с этими медиа. В начале негативная информация начала появляться на телеграм-канале «Киев Лайф», который принадлежит Вадиму Столару. Потом это подхватили СМИ, связанные с ОПЗЖ. И на некоторых телеграм-каналах, в том числе, стали писать, что Тищенко необходимо сложить мандат. Соответственно, тем самым испытывая желание, чтобы Николай освободил свой избирательный округ, по которому он честно сам выиграл (Святошинский район Киева)", - рассказывает Азарова.

По словам автора ФБ-поста, сейчас все следы ведут к мультимиллионеру Александру Третьякову, так как он затаил обиду на Николая: "Третьяков надеется, что если Тищенко снимут, избирательный округ Святошинского района Киева №219 освободится, и благодаря своему финансовому положению, он выиграет. Поэтому он делает всё, чтобы сбить Николая. В этом ему активно помогает бывший глава ОП Андрей Богдан, потому что когда он занимал эту должность, он же и формировал, кто идет от "Слуги народа" по мажоритарке в Киеве. Тогда шоумен Тищенко казался для Третьякова легкой добычей, как конкурент по округу, и Третьяков заплатил 3 миллиона долларов Богдану, чтобы поставить себя в противовес Николаю. Простыми словами, Богдан продал 219 киевской округ "сильному кандидату" Третьякову. Но не тут то было, Тищенко выиграл выборы, а у Третьякова остались претензии к уволенному уже Богдану".

"Поэтому сейчас Третьяков активно и мощно вкладывается в проплаченную же собой медиа-кампанию. По оценкам медиа-аналитиков, сумма вложений на это все: на размещение, на телеканалы — порядка миллиона долларов", - разоблачает ситуацию журналист Азарова.

"Каждый день смотрим этот колхозный креатив в исполнении дешевых пиарщиков. Сегодня они придумали какое-то уголовное дело 2000-х, где якобы фигурирует Николай Тищенко. Только вот не учли эти писаки, что в то время уже вся документация велась на украинском языке. Хоть бы фейки делали достовернее. Зрада отменяется, несите другую. Посмотрим, что завтра выдумают", - в заключение говорит Анастасия Азарова.