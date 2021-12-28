Украина Стала известна стоимость газа в январе

2021-12-28 21:33

Ряд компаний предлагает "голубое топливо" по 57,5 грн/куб метр. При этом, некоторые предприятия предлагаю топливо по значительно низкой цене - 7,99 грн/куб м

В январе 2022 года большинство поставщиков газа по-прежнему продолжают придерживаться месячной стоимости топлива.

Об этом свидетельствуют данные компаний.

Так, стоимость природного газа у "ТАС Энергия страны" выросла до 57,5 грн /куб метр. При этом, на рынке остаются более выгодные предложения - по 7,99 грн/куб м.

Стоит отметить, что годовые тарифы для населения составили 8 грн/куб м. При этом, поставщики не имеют права повышать стоимость до мая 2022 года.