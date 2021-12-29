Украина Тарифы на газ в январе: на сколько придется раскошелиться сразу после Нового года

2021-12-29 22:00

Некоторые поставщики газа уже обнародовали свои расценки на январь - рассказываем, как изменились цифры, и кто затребовал еще больше.

Те, кто отказался от годового тарифа на газ, платят за голубое топливо по месячному тарифу (должен оглашаться за пять дней до конца месяца, чтобы потребители могли выбрать для себя лучший вариант). Согласно данным, которые озвучили компании-поставщики, сразу после Нового года месячный тариф будет колебаться от 7,788 до рекордных 57,5 гривны за кубометр газа.

Первую цену установил "ETG.UA", а вторую - "Энергия страны".

Таким образом, самые низкие месячные тарифы в январе сохранятся у таких поставщиков:

ETG — 7,788 грн/кубометр;

«Маргаз» — 7,99 грн/кубометр;

«Галнафтогаз» — 7,99 грн/кубометр;

«Полтавагаз сбыт» — 7,99 грн/кубометр;

«Стрыйнафтогаз» — 7,99 грн/кубометр.

Январский тариф на уровне годового останется у:

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн/кубометр;

"Днепропетровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/кубометр;

"Донецкие энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн/кубометр;

Самые высокие тарифы установили:

«Гласкомерц» — 34,55 грн/кубометр;

«СвитлоГаз» — 34,99 грн/кубометр

«Торговая электрическая компания» — 35,00 грн/кубометр;

«М Газ Трейдинг» — 36,5 грн/кубометр.

«ТАС Энергия страны» — 57,5 грн/кубометр.

Добавим, годовой тариф на газ будет действовать до 30 апреля 2022 года и варьируется он от 7,799 до 13,50 грн за кубометр. Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал, что будет с этим тарифом после окончания срока в следующем году.

Цена на газ для населения с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года будет формироваться в зависимости от цены газа на мировом рынке и объема собственной его добычи. Шмыгаль подчеркнул, что МВФ не требует от Украины повышения цен на газ для населения.