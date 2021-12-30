Украина Сегодня «Укрзалізниця» запускает первый двухэтажный электропоезд - рейс 747 Киев — Львов

2021-12-30 12:18

Сегодня, 30 декабря, отправится в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту 747 Киев — Львов.

Как сообщает пресс-служба УЗ, он будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути поезд будет останавливаться на станциях «Винница», «Хмельницкий», «Тернополь» и других.

Это 6-вагонный электропоезд чешского производства Skoda 2012 года выпуска.

Поезд оборудован розетками с разъемами USB для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.