Сегодня «Укрзалізниця» запускает первый двухэтажный электропоезд - рейс 747 Киев — Львов

Сегодня, 30 декабря, отправится в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту 747 Киев — Львов.
Как сообщает пресс-служба УЗ, он будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45. По пути поезд будет останавливаться на станциях «Винница», «Хмельницкий», «Тернополь» и других.
Это 6-вагонный электропоезд чешского производства Skoda 2012 года выпуска.
Поезд оборудован розетками с разъемами USB для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.