Коронавирус Минздрав объяснил, как не заразиться COVID-19 на праздновании Нового года

2021-12-31 20:00

 

В Минздраве Украины дали несколько рекомендаций, как безопасно отпраздновать новогодние праздники и не заболеть.

Об этом говорится сообщении правительственного Telegram-канала Коронавирус_инфо.

Основные правила:

  • Правильно носите маску в общественных местах;
  • Регулярно мойте руки;
  • Соблюдайте физическую дистанцию ​​в 1,5-2 метра;
  • Проветривайте помещение;
  • Избегайте большого скопления людей.

Медики советуют людям, которые не очень хорошо себя чувствуют, оставаться дома и не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.

Чтобы сделать праздник максимально безопасным врачи также советуют:

  • Ограничитесь кругом родных и близких, без массовых вечеринок
  • Чем больше собирается людей в одном помещении: тем больше риск заражения COVID-19
  • Подумайте о том, что кто-нибудь из ваших гостей может иметь сопутствующие заболевания и о том, все ли ваши гости вакцинированы.

Следует подумать о праздновании на открытом воздухе с соблюдением дистанции, если есть такая возможность.

Если вы проводите празднование в закрытом помещении, то регулярно совершайте проветривание.

Используйте услугу самовывоза онлайн заказов, чтобы избежать скопления людей в очередях.

Если вы относитесь к категории людей с риском тяжелого COVID-19 или не вакцинировались – отложите необязательные поездки.

В случае поездок соблюдайте все противоэпидемические правила.

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