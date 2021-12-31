Минздрав объяснил, как не заразиться COVID-19 на праздновании Нового года

В Минздраве Украины дали несколько рекомендаций, как безопасно отпраздновать новогодние праздники и не заболеть.
Об этом говорится сообщении правительственного Telegram-канала Коронавирус_инфо.
Основные правила:
Медики советуют людям, которые не очень хорошо себя чувствуют, оставаться дома и не подвергать опасности собственное здоровье и здоровье окружающих.
Чтобы сделать праздник максимально безопасным врачи также советуют:
Следует подумать о праздновании на открытом воздухе с соблюдением дистанции, если есть такая возможность.
Если вы проводите празднование в закрытом помещении, то регулярно совершайте проветривание.
Используйте услугу самовывоза онлайн заказов, чтобы избежать скопления людей в очередях.
Если вы относитесь к категории людей с риском тяжелого COVID-19 или не вакцинировались – отложите необязательные поездки.
В случае поездок соблюдайте все противоэпидемические правила.