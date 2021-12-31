Коронавирус В праздники украинцев просят вызвать «скорую» лишь в экстренных случаях

2021-12-31 20:30

 

В новогодние праздники Экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, однако вызывать медиков следует, только в том случае, когда существует угроза жизни и здоровью.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

«Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что на 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, который на самом деле срочно в ней нуждается», - говорится в сообщении.

Тем самым в НЗСУ отметили, что экстренная медпомощь обязательно приедет при;

  • обмороке;
  • судорогах;
  • внезапных расстройствах дыхания;
  • внезапной боли в области сердца;
  • рвоте кровью и наружном кровотечении;
  • острой боли в брюшной полости;
  • при признаках острых инфекционных заболеваний;
  • нарушении речи, слабости в конечностях, которые возникли внезапно;
  • гипо- и гипергликемических комах;
  • острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;
  • всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;
  • поражении электрическим током, молнией, тепловых ударах, переохлаждении, асфиксии всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);
  • повреждениях во время чрезвычайных ситуаций - дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и пр.;
  • отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;
  • наружном кровотечении, анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;
  • нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).
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