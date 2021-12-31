Коронавирус В праздники украинцев просят вызвать «скорую» лишь в экстренных случаях

2021-12-31 20:30

В новогодние праздники Экстренная медицинская помощь работает в усиленном режиме, однако вызывать медиков следует, только в том случае, когда существует угроза жизни и здоровью.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

«Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что на 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, который на самом деле срочно в ней нуждается», - говорится в сообщении.

Тем самым в НЗСУ отметили, что экстренная медпомощь обязательно приедет при;