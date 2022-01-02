Украина Безработные с 1 января начнут получать новый вид помощи от государства

2022-01-02 14:00

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Уже с 1 января 2022 года безработные украинцы смогут получать денежное пособие от государства на то, чтобы построить собственный бизнес.

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что на эти цели в бюджет заложены 100 000 000 грн, пишет today.

При этом, эта помощь будет беспроцентной и безвозвратной, если речь идёт о сумме в размере до 15 минимальных зарплат. На начало этого года это составляет 97 500 грн.

В министерстве подчеркнули, что помощь придётся вернуть через три года после получения средств. А если предприниматель трудоустроит по направлению Центра занятости ещё двух человек, то он получит возможность не возвращать государству деньги.

Чтобы получить эту помощь, безработному надо обратиться в Центр занятости по месту своего жительства. При себе необходимо иметь справку об отсутствии судимости, а также грамотно составленный бизнес-план, которые помогут разработать сотрудники Центров.