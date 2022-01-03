Украина Пенсионная реформа: что ждет украинцев с 2023 года

2022-01-03 17:37

Введение второго уровня пенсионного обеспечения предусматривает, что часть заработной платы украинцев в принудительном порядке будут изыматься и на первом этапе направляться в государственный Пенсионный фонд, но не на выплату текущих пенсий, как это происходит сейчас, а для накопления на специальных счетах.

Анализируя вышеупомянутый законопроект министр социальной политики (в 2016—2019 годах) Андрей Рева отмечает, что через три года после внедрения обязательной накопительной системы застрахованное лицо будет иметь право переводить свои пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды по своему выбору.

«Далее, все пенсионные фонды: как государственные, так и негосударственные, будут выходить на фондовый рынок покупать акции предприятий, которые там котируются. Предприятия, получая эти деньги, будут расширять производство, увеличивать количество рабочих мест и выпуск продукции, товаров и услуг, их реализацию, будут получать дополнительные доходы, и затем часть полученной ими инвестиционной прибыли будет зачисляться на личные накопительные счета будущих пенсионеров», — добавляет Андрей Рева.

В дальнейшем, через несколько десятилетий, накопленные средства должны вернуться застрахованным лицам в виде дополнительной пенсии.

Так в идеале должна работать накопительная система, и так она работает в развитых странах: в Западной Европе и США. Однако есть одно но. Эта обязательная накопительная пенсионная система не сработала в странах Восточной и Центральной Европы.