Украина «Укрзализныця» ввела дополнительные сборы за билеты, сколько придется заплатить: «Чтобы не лезли в кассу…»

2022-01-08 15:00

В «Укрзализныце» ввели дополнительную плату за распечатку билетов в кассах – теперь украинцы должны будут отдельно оплачивать эту услугу.

Об этом у себя в Фейсбук рассказал журналист Александр Рудоманов.

«А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря», - сообщил он.

В комментариях украинцы стали обсуждать нововведение. Многие инициативу поддержали, но нашлись и критики.

«Правильно, заботятся об экологии», «Все правильно, чтобы не лезли в кассу, если в телефоне есть», «То есть себестоимость бумажки, чернил, электроэнергии для принтера и двух минут работы кассира = 12 грн?», «Как брал онлайн, так и сдавал онлайн. Какой смысл в бумаге», - пишут пользователи сети.

Отметим, что распечатать электронный билет можно в любой кассе на вокзалах, но при покупке билета указывается, что их печать не нужна. Для проезда достаточно предъявить электронный билет.