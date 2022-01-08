Украина «Укрзализныця» ввела дополнительные сборы за билеты, сколько придется заплатить: «Чтобы не лезли в кассу…»

2022-01-08 15:00

 

В «Укрзализныце» ввели дополнительную плату за распечатку билетов в кассах – теперь украинцы должны будут отдельно оплачивать эту услугу.

Об этом у себя в Фейсбук рассказал журналист Александр Рудоманов.

«А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря», - сообщил он.

В комментариях украинцы стали обсуждать нововведение. Многие инициативу поддержали, но нашлись и критики.

«Правильно, заботятся об экологии», «Все правильно, чтобы не лезли в кассу, если в телефоне есть», «То есть себестоимость бумажки, чернил, электроэнергии для принтера и двух минут работы кассира = 12 грн?», «Как брал онлайн, так и сдавал онлайн. Какой смысл в бумаге», - пишут пользователи сети.

Отметим, что распечатать электронный билет можно в любой кассе на вокзалах, но при покупке билета указывается, что их печать не нужна. Для проезда достаточно предъявить электронный билет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько украинцы будут отдыхать в 2022 году - календарь праздничных выходных

2022-01-06 08:24

Украинцам начали выплачивать повышенные пенсии: кто и сколько получит

2022-01-05 20:27

Налог за жилье придется платить по-новому: сколько украинцам придется выложить в 2022-м

2022-01-01 15:00

фото "Укрзализныця" запускает двухэтажный поезд Skoda по маршруту Киев - Львов

2021-12-30 19:15

Еще новости в разделе "Украина"

«Укрзализныця» ввела дополнительные сборы за билеты, сколько придется заплатить: «Чтобы не лезли в кассу…»

2022-01-08 15:00

Как оформить пенсионное удостоверение: список документов и алгоритм действий

2022-01-08 14:00

В Иране рассказали о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе Боинга МАУ

2022-01-08 13:30

После Рождества Украину ждут морозные выходные с мокрым снегом

2022-01-08 12:30
Все статьи раздела "Украина"

Украина

«Укрзализныця» ввела дополнительные сборы за билеты, сколько придется заплатить: «Чтобы не лезли в кассу…» 2022-01-08 15:00
Как оформить пенсионное удостоверение: список документов и алгоритм действий 2022-01-08 14:00
В Иране рассказали о выплатах компенсаций семьям погибших в катастрофе Боинга МАУ 2022-01-08 13:30
После Рождества Украину ждут морозные выходные с мокрым снегом 2022-01-08 12:30