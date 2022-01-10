В Украине повысили цены на изготовление загранпаспорта

Украине с 1 января 2022 года увеличилась цена изготовления биометрического заграничного паспорта для выезда за пределы страны.
Об этом сообщает миграционная служба на своем сайте.
Так, с 1 января госпредприятие Полиграфический комбинат Украина установило новые цены на бланки отдельных биометрических документов.
В Государственной миграционной службе объяснили, что это связано с повышением производственных расходов (сырье, материалы) и затрат за доставку изготовленных документов Государственным предприятием спецсвязи.
Таким образом, результатом таких изменений стало увеличение стоимости изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
В частности, 733 грн - при изготовлении загранпаспорта на протяжении 20 рабочих дней и 1085 грн - при изготовлении загранпаспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в стоимость изготовления входят админуслуги (352 грн и 704 грн при обычном и срочном изготовлении соответственно) и цена бланка (381 грн).
А вот в том случае, если подача заявки и выпуск загранпаспорта были осуществлены до 31.12.2021 г. включительно, то стоимость для владельца останется прежней (694 грн и 1046 грн соответственно при 20-ти дневном и ускоренном сроке выпуска).
Если же оплата была осуществлена до 31.12.2021 г., но заявка подана с 01.01.2022 г., для получения ID-документа потребуется доплата разницы в цене.
Вдобавок к этому будет выше и стоимость изготовления паспорта гражданина Украины по сравнению с прошлогодними ценами:
372 грн - при изготовлении ID-карты на протяжении 20 рабочих дней и 498 грн - при изготовлении ID-карты до 10 рабочих дней.