Украина В Украине повысили цены на изготовление загранпаспорта

2022-01-10 21:20

Украине с 1 января 2022 года увеличилась цена изготовления биометрического заграничного паспорта для выезда за пределы страны.

Об этом сообщает миграционная служба на своем сайте.

Так, с 1 января госпредприятие Полиграфический комбинат Украина установило новые цены на бланки отдельных биометрических документов.

В Государственной миграционной службе объяснили, что это связано с повышением производственных расходов (сырье, материалы) и затрат за доставку изготовленных документов Государственным предприятием спецсвязи.

Таким образом, результатом таких изменений стало увеличение стоимости изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

В частности, 733 грн - при изготовлении загранпаспорта на протяжении 20 рабочих дней и 1085 грн - при изготовлении загранпаспорта до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что в стоимость изготовления входят админуслуги (352 грн и 704 грн при обычном и срочном изготовлении соответственно) и цена бланка (381 грн).

А вот в том случае, если подача заявки и выпуск загранпаспорта были осуществлены до 31.12.2021 г. включительно, то стоимость для владельца останется прежней (694 грн и 1046 грн соответственно при 20-ти дневном и ускоренном сроке выпуска).

Если же оплата была осуществлена до 31.12.2021 г., но заявка подана с 01.01.2022 г., для получения ID-документа потребуется доплата разницы в цене.

Вдобавок к этому будет выше и стоимость изготовления паспорта гражданина Украины по сравнению с прошлогодними ценами:

372 грн - при изготовлении ID-карты на протяжении 20 рабочих дней и 498 грн - при изготовлении ID-карты до 10 рабочих дней.