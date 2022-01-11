Украина Нафтогаз предложил скидку для населения: подробности

2022-01-11 21:20

 

Компания Нафтогаз Украины предлагает скидку на газ для бытовых потребителей.

Украинцы могут сэкономить 1 % от стоимости газа при оплате до 15 января.

Об этом во вторник, 11 января, сообщает пресс-службу компании.

«Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чат-боте GASUA до 15 числа и получайте скидку 1 %», — сказано в сообщении.

Скидку также можно использовать во время следующего платежа.

Справка

В ближайшее время украинцы не почувствуют изменений в связи с резким ростом цен на газ на мировых рынках.

В частности, до 30 апреля прождолжат действовать годовые тарифы, которые составляют около 8 гривен за кубометр.

Эти цены примерно одинаковы у всех крупнейших поставщиков.

Нафтогаз продает «голубое топливо» населению по 7,96 гривен за кубометр, а компании под брендом «Твой Газсбыт» — за 7,99 гривен.

 

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